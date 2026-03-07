Camastra

Incidente Naro-Camastra, 39enne muore in ospedale dopo giorni di agonia

Si aggrava il bilancio delle vittime del sinistro stradale che si è verificato nei giorni scorsi sulla 410

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Si aggrava il bilancio dell’incidente che si è verificato nei giorni scorsi tra Naro e Camastra. È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo il conducente dell’auto che si è scontrata con un camion. Si tratta di Tili Pilinci, 39enne, di origini albanese ma residente a Naro.

L’uomo, in gravi condizioni era stato dapprima portato all’ospedale di Canicattì e poi trasferito a Villa Sofia dove i medici non hanno sciolto mai la prognosi. Oggi il triste epilogo. Nel sinistro stradale è morto anche Flora Topalli 24 anni, che si trovava all’interno dell’abitacolo.

