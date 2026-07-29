Agrigento

Incidente sul lavoro, operaio agrigentino trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

L'uomo è rimasto gravemente ferito mentre era intento a lavorare con un macchinario

Pubblicato 20 ore fa
Da Irene Milisenda

Grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Agrigento, all’interno di uno stabilimento . Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di circa 30anni è rimasto gravemente ferito mentre era intento a lavorare con un macchinario.

L’uomo ha riportato una profonda ferita al braccio e alla mano. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte dapprima un’ambulanza della Gise 118 e successivamente l’ambulanza Alfa Tre con medico a bordo; i sanitari hanno prestato le prime cure, riuscendo a tamponare la grave emorragia e a stabilizzare il ferito.

Considerata la gravità delle lesioni, l’uomo a bordo di un elisoccorso, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta, dove è stato affidato alle cure dei medici. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le cause che hanno provocato il grave infortunio.

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