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Ladri in impianto fotovoltaico a Ravanusa, danni per 20 mila euro 

I ladri sono entrati in azione approfittando dell’oscurità e hanno rubato 500 chili di rame e quattro generatori inverter

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Colpo grosso in un cantiere per l’installazione di un impianto fotovoltaico in contrada San Vito, a Ravanusa. I ladri sono entrati in azione approfittando dell’oscurità e hanno rubato 500 chili di rame e quattro generatori inverter. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 20 mila euro. Ad agire, sicuramente, più persone che sapevano come muoversi ed eludere le telecamere di sorveglianza. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi. 

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