Licata

Scontro tra auto a Licata: 5 feriti, uno è grave

Uno dei feriti è stato trasferito in grave condizioni all'ospedale di Caltanissetta a bordo di un elisoccorso

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

È di 5 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale San Michele nei pressi della località balneare di Mollarella in territorio di Licata. A scontrarsi una Renault Megane con a bordo il solo conducente e una Fiat 500X su cui viaggiavano quattro persone.

Ad avere la peggio il conducente della Megane, che è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito in elisoccorso tal Sant’Elia di Caltanissetta. Gli altri feriti con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso di Licata. Non versano in pericolo di vita.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

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