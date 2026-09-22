Favara

Lite in famiglia a Favara, poi la scoperta: in casa due pistole e 250 grammi cocaina, arrestato 40enne

I carabinieri erano intervenuti per una lite in famiglia ma in casa hanno trovato pistole, cocaina e soldi in contanti

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

I carabinieri intervengono per una lite domestica ma in casa trovano cocaina, due pistole modificate e munizioni. È successo a Favara dove un quarantenne del posto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, fabbricazione, alterazione e detenzione di arma e detenzione abusiva di munizioni.

I militari della Tenenza sono arrivati nell’abitazione dopo una segnalazione per una lite in famiglia. Una volta fatto accesso allo stabile, e aver calmato le acque, hanno deciso comunque di effettuare un controllo più approfondito. Il sesto senso degli investigatori ha portato alla scoperta di 250 grammi di cocaina, circa 35 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ma anche due pistole a salve modificate, mille euro in contanti e munizioni. L’uomo, al termine della perquisizione, è stato così arrestato. 

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