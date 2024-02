Lotto, tris da oltre 50 mila euro in Sicilia

Il Lotto sorride alla Sicilia e precisamente alla provincia di Ragusa. Nel concorso del venerdì a Modica, come riporta Agipronews, è arrivata la seconda vincita più alta di giornata con 23.750 euro, mentre proprio nel Capoluogo di provincia è stato centrato l’ambo 35-74 su Firenze, per una vincita di 7.916 euro. Sabato sera invece, a Chiaramonte Gulfi, il terno secco 8-32-42 sulla ruota di Palermo ha trasformato una giocata di quattro euro in una vincita di 18mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 11,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 192,1 milioni di euro da inizio 2024.