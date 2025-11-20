dalla Regione

Sicilia nella morsa del maltempo, scatta l’allarme della Protezione civile

Allerta arancione per Palermo e Trapani; allerta gialla per Agrigento, Caltanissetta, Enna e sul versante nord di Messina, allerta verde per Ragusa, Siracusa e Catania

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Torna il maltempo in Sicilia. Per la giornata di domani attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e venti da forti a burrasca. Il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana ha diramato l’allerta arancione per Palermo e Trapani; l’allerta di tipo gialla per Agrigento, Caltanissetta, Enna e sul versante nord di Messina, allerta verde per Ragusa, Siracusa e Catania. L’avviso ha validità dalle ore 16:00 del 20/11/2025 fino alle ore 24:00 del 21/11/2025.

