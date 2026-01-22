dalla Regione

Maltempo: Confimprenditori, Meloni dichiari lo stato di emergenza 

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

 “Rivolgiamo un appello diretto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché il governo dichiari immediatamente lo stato di emergenza e attivi senza indugi un fondo di garanzia straordinario attraverso il Medio Credito Centrale e la Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle aziende e degli esercizi commerciali colpiti dal maltempo di questi giorni. Gli eventi atmosferici eccezionali hanno causato danni gravissimi e diffusi, colpendo migliaia di attività produttive: negozi, imprese artigiane, aziende commerciali e soprattutto i lidi balneari che in poche ore hanno visto distrutte le spiagge, le strutture e le scorte per la stagione. Serve un intervento immediato per permettere ai balneari di riparare i danni e di ripartire in tempo per la stagione estiva”.

“Lo stato di emergenza è oggi uno strumento indispensabile per accelerare le procedure, sbloccare risorse e consentire interventi rapidi. Di fronte a eventi eccezionali servono risposte eccezionali e immediate. Il tempo della burocrazia non è compatibile con l’urgenza che vivono le imprese colpite. Rivolgiamo quindi un appello al presidente del Consiglio affinché si faccia carico personalmente di questa emergenza economica e sociale. Ci sono migliaia di imprenditori che hanno visto vanificati in poche ore anni di lavoro, investimenti e sacrifici. Il governo non può permettersi di lasciarli soli. Serve liquidità immediata, garanzie pubbliche e procedure semplificate per consentire alle aziende di riaprire, ripartire e salvaguardare l’occupazione”.

