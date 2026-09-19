Maxi incendio distrugge uliveto e minaccia abitazioni, piromane in azione?

Potrebbe esserci la mano di un ignoto piromane dietro un maxi incendio che ha provocato ingenti danni lungo la strada statale 115, nelle campagne tra Cattolica Eraclea e Montallegro. Le fiamme, partite da un terreno incolto, in breve tempo hanno raggiunto alcuni fondi agricoli di diversi proprietari carbonizzando ben 60 alberi di ulivo e mandorlo. Il rogo ha minacciato anche alcune private abitazioni di campagna. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del Corpo forestale. Al via le indagini per accertare con quanto accaduto.