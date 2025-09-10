Agrigento

Mezzo chilo di marijuana nella busta delle patatine, arrestati due agrigentini 

Gli arresti sono scattati nell’ambito dell’operazione “Delivery Express”, già avviata lo scorso gennaio

Droga nascosta in buste di patatine. I finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e arrestato due persone nell’ambito dell’operazione denominata ‘Delivery Express’, già avviata lo scorso gennaio e finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene.

Le Fiamme gialle hanno individuato e bloccato a Caltanissetta, in flagranza di reato, due giovani dell’Agrigentino in possesso dell’ingente quantitativo di marijuana trasportato sulla loro auto e occultato all’interno di buste di patatine. Per entrambi è scattato l’arresto, convalidato dal gip che ha disposto l’obbligo di dimora su tutto il territorio siciliano. La droga sequestrata, qualora venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, avrebbe permesso di incassare oltre 9.000 euro.

