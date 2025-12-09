Catania

Nascondeva fucili e pistole nell’officina, arrestato

L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione delle stesse e detenzione illegale di munizioni.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Agenti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Modica hanno arrestato un 41enne trovato in possesso di diverse armi clandestine. Durante una perquisizione nella sua officina, eseguita col supporto di una unità cinofila della Questura di Catania, sono stati sequestrati un fucile con le canne mozzate, un fucile a pompa, una doppietta, un fucile semiautomatico, due carabine, una pistola, due rivoltelle e 87 cartucce di vario calibro. Le armi, che avevano la matricola abrasa, erano nascoste in diverse parti dell’officina tra rottami di autovetture. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco e ricettazione delle stesse e detenzione illegale di munizioni. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Agrigento celebra l’89° anniversario della morte di Luigi Pirandello al Palacongressi
Catania

Evade i domiciliari e picchia la compagna, bloccato e arrestato 39enne
Agrigento

Raccolta differenziata a rischio per lo sciopero dei lavoratori
Catania

Nascondeva fucili e pistole nell’officina, arrestato
Palermo

Discarica abusiva e roghi di rifiuti, due denunce
Caltanissetta

Rapina, ricettazione, riciclaggio, spaccio di stupefacenti: 10 persone arrestate e 20 denunciate
banner italpress istituzionale banner italpress tv