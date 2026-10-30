Otto lavoratori “in nero” in un’azienda agricola: denunciato imprenditore e 45 mila euro di multa 

Una totale inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro oltre all’impiego di ben otto braccianti risultati completamente “in nero”. È quanto emerso a margine di un controllo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento nei confronti di un’azienda agricola nelle campagne tra Canicattì e Naro. A finire nei guai è stato il proprietario, un imprenditore di 51 anni originario di Canicattì.

L’uomo è stato denunciato per la mancata osservazione sanitaria dei dipendenti e per l’omessa consegna dei dispositivi di protezione. Nei suoi confronti è stata elevata anche una maxi sanzione di ben 45 mila euro. Il quadro emerso durante l’ispezione dei militari dell’Arma è stato di totale assenza del rispetto delle norme sul lavoro. Su venti dipendenti, otto sono risultati totalmente “in nero”.