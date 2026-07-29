Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, ubriaco alla guida rifiuta alcoltest e minaccia Carabinieri: denunciato

All'uomo gli è stata anche ritirata la patente di guida

Pubblicato 20 ore fa
Da Irene Milisenda

I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo 51anni pregiudicato del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica, minacce a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma hanno fermato il 51enne, in via della Repubblica, alla guida di un’autovettura che procedeva con andatura fortemente irregolare. L’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcolica, ma si è mostrato subito infastidito dal controllo ed ha rifiutato di fornire le proprie generalità, rifiutato di essere sottoposto ad alcoltest e avrebbe offeso e minacciato i militari presenti.

A margine del controllo al 51enne gli è stata ritirata la patente di guida, ed è stato denunciato. L’Autorità giudiziaria adesso dovrà a valutare la vicenda e le eventuali responsabilità.

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