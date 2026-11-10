Canicattì

Picchia la compagna e aggredisce i carabinieri, denunciato operaio  

La vicenda scaturisce da un intervento effettuato dai carabinieri in un’abitazione dove era stata segnalata una lite domestica

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Un operaio cinquantenne di Canicattì è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda scaturisce da un intervento effettuato dai carabinieri in un’abitazione dove era stata segnalata una lite domestica.

Secondo quanto ricostruito, per motivi non ancora del tutto chiari, l’operaio avrebbe aggredito la compagna, una disoccupata quarantenne. All’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo, anziché calmarsi, ha aggredito anche gli uomini in divisa. Per questo motivo è stato bloccato e denunciato

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