Pretende di votare in altro seggio e insulta presidente di sezione, denunciato 71enne

Avrebbe preteso di votare in una sezione diversa dalla sua per non specificati motivi di salute. Al diniego del presidente, che gli aveva chiesto di esibire la certificazione medica, è andato in escandescenza rivolgendo frasi “poco carine” al pubblico ufficiale. È successo domenica mattina alla scuola Sant’Agostino di Naro dove erano in corso le votazioni per il Referendum. A finire nei guai è un 71enne del posto, denunciato per oltraggio.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto al presidente di cambiare sezione (la sua era al primo piano dello stabile) e non salire così le scale per problemi di salute. Il pubblico ufficiale ha spiegato che avrebbe potuto votare in un seggio diverso qualora però avesse presentato la necessaria certificazione medica. Il 71enne non l’ha presa benissimo cominciando a insultare e minacciare il presidente di sezione. Ad intervenire e riportare la calma è stato un carabiniere che, in quel momento, stava proprio effettuando servizio di vigilanza durante le operazioni di voto.