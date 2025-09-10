Prevenzione e contrasto alla criminalità, tre nuovi vice ispettori assegnati alla Questura di Agrigento
Ad accoglierli questa mattina il Questore Tommaso Palumbo
Questa mattina il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, a conclusione del 20° Corso di formazione, ha accolto i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, recentemente promossi a seguito di un concorso interno per titoli ed esame.
I neo Vice Ispettori, con una solida esperienza maturata in precedenza nel ruolo dei Sovrintendenti, andranno ora a rafforzare i principali settori investigativi della Questura, contribuendo con competenza e dedizione all’attività di prevenzione e contrasto della criminalità.
Il Questore ha rivolto a ciascuno di loro un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire ed il servizio che andranno a svolgere per la sicurezza e la legalità nel territorio agrigentino.