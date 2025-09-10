Agrigento

Prevenzione e contrasto alla criminalità, tre nuovi vice ispettori assegnati alla Questura di Agrigento

Ad accoglierli questa mattina il Questore Tommaso Palumbo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Questa mattina il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, a conclusione del 20° Corso di formazione, ha accolto i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, recentemente promossi a seguito di un concorso interno per titoli ed esame.

I neo Vice Ispettori, con una solida esperienza maturata in precedenza nel ruolo dei Sovrintendenti, andranno ora a rafforzare i principali settori investigativi della Questura, contribuendo con competenza e dedizione all’attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

Il Questore ha rivolto a ciascuno di loro un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire ed  il servizio che andranno a svolgere per la sicurezza e la legalità nel territorio agrigentino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Società

Testamento Baudo, a segretaria quasi la stessa eredità dei figli
Cultura

Villaseta si prepara a vivere i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena
Agrigento

Prevenzione e contrasto alla criminalità, tre nuovi vice ispettori assegnati alla Questura di Agrigento
Apertura

“Nessuno la visita per cinque ore e lei muore a 26 anni”, medico a processo per omicidio colposo
Agrigento

Libero Consorzio, il presidente Pendolino assegna le deleghe: ecco gli incarichi
Catania

Co­sme­ti­ci tos­si­ci e can­ce­ro­ge­ni in ven­di­ta, sequestra­te 13.000 con­fe­zio­ni: denunciato titolare