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Rissa con tentato omicidio a Ribera, chiesti 4 rinvii a giudizio 

Richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone coinvolte, a vario titolo, nell’inchiesta sulla rissa poi culminata con il tentato omicidio di un riberese

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

La Procura di Sciacca ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone coinvolte, a vario titolo, nell’inchiesta sulla rissa poi culminata con il tentato omicidio di un riberese avvenuto nell’agosto dello scorso anno nel quartiere Rinascita. Il prossimo 16 luglio si celebrerà, davanti il gup Stefano Zammuto, la prima udienza preliminare. A rischiare il processo sono Mario Caternicchia, 45 anni, di Ribera, accusato di tentato omicidio.

Per i pm fu lui a premere il grilletto all’indirizzo del rivale ma il colpo partito da una pistola legalmente detenuta raggiunse invece un’altra persona. Accusati di rissa sono, invece, Antonino e Francesco Rizzuto, 43 e 24 anni, rispettivamente padre e figlio. I due avrebbero dato vita alla zuffa con Caternicchia per futili motivi. Il quarto imputato, che riveste anche il ruolo di persona offesa, è Daniel Tuttolomondo, 27 anni. Il ragazzo, reale bersaglio del colpo sparato da Caternicchia, è accusato di concorso in rissa.

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