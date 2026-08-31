Ruba salumi e formaggi al supermercato e scaraventa a terra commesso, denunciato 

Sorpreso a rubare salumi e formaggi al supermercato scaraventa a terra uno dei dipendenti nel tentativo di guadagnare un via di fuga. È accaduto a Canicattì dove un trentacinquenne disoccupato del posto è stato identificato e denunciato per rapina impropria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nel market poco prima dell’orario di chiusura riuscendo a rubare i prodotti per un valore complessivo di 50 euro. Poco dopo ha tentato una fuga e, dopo essere stato scoperto dagli addetti, ha scaraventato a terra uno dei dipendenti del supermercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, immediatamente, hanno bloccato il 35enne e lo hanno denunciato a piede libero.