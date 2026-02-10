Palermo

Scontro tra tre mezzi lungo la A19: coinvolto un carro funebre con una salma

Il mezzo si è scontrato contro un camion e un’automobile nel tratto che collega l’uscita di Scillato alla galleria di Tremonzelli.

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Incidente lungo la A19 Palermo-Catania; nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli: un mezzo pesante, un’automobile e un carro funebre che, al momento dell’impatto, stava trasportando una salma. Il bilancio fortunatamente non registra feriti tra i conducenti e i passeggeri dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale Anas per coordinare il traffico e deviare i flussi veicolari sui percorsi alternativi. (FOTO BLOGSICILIA)

