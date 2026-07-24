Senzatetto ucciso dal caldo a Canicattì, identificata la vittima 

Il riconoscimento di alcuni parenti unitamente al test del dna svolto negli scorsi giorni hanno permesso di dare un nome al senzatetto ucciso dal forte caldo la scorsa settimana a Canicattì. Si tratta di Paul Ursache, 53 anni. La vittima, senza fissa dimora, era nell’Agrigentino da diverso tempo. Dai controlli effettuati risultava separato da oltre vent’anni e con una figlia che vive in Campania. L’uomo era stato trovato in fin di vita nei pressi della villa comunale.

Indossava, come sempre, abbigliamento invernale: – giubbotto e pantaloni di lana – nonostante le temperature avessero superato i 40 gradi. Per i medici il forte caldo sarebbe stata la causa dell’arresto cardiocircolatorio che gli è costato la vita. Il 53enne era giunto all’ospedale di Canicattì in fin di vita. La salma del senzatetto si trova al cimitero di via Nazionale dove nelle prossime ore il comune di Canicattì si farà carico delle spese di tumulazione.