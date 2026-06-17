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“Tangenti per la cittadinanza”, annullata sospensione dal lavoro per dipendente comunale

Annullata la sospensione dal lavoro per un dipendente comunale di Siculiana coinvolto nell’inchiesta su un giro di corruzione per ottenere la cittadinanza italiana

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Salvatore Cusumano, ha annullato (con rinvio) l’ordinanza del Riesame con la quale era stata disposta la sospensione dal lavoro (e quindi senza stipendio) per la durata di nove mesi nei confronti del dipendente comunale di Siculiana Giuseppe Zambito. Il caso, dunque, approderà davanti altra sezione del tribunale della Libertà. La vicenda è legata all’inchiesta della procura di Agrigento sulle cittadinanze italiane concesse a cittadini brasiliani in cambio di denaro e utilità. Secondo gli inquirenti, il dipendente comunale di Siculiana avrebbe accettato somme di denaro per fornire informazioni riservate sui controlli anagrafici.

Per questo motivo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato. Richiesta che, tuttavia, veniva rigettata dal gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini. La procura aveva così impugnato la decisione del giudice ricorrendo al Riesame che, in parziale accoglimento, ha disposto la misura interdittiva della sospensione dal lavoro per nove mesi. Adesso è intervenuta la Cassazione che ha disposto un nuovo passaggio al tribunale della Libertà. L’intera vicenda verte sul cosiddetto “ius sanguinis”, vale a dire il principio giuridico per cui si acquisisce la cittadinanza italiana automaticamente se uno dei genitori è italiano, indipendente dal luogo di nascita. Secondo la procura di Agrigento in alcuni comuni della provincia (Camastra, Comitini, Porto Empedocle su tutti) questo iter sarebbe stato per così dire “velocizzato” grazie ad accordi corruttivi.

La procura di Agrigento, la scorsa estate, ha chiesto l’applicazione di misure cautelari – tra custodia in carcere, domiciliari e obbligo di dimora – nei confronti di 14 dei 22 indagati tra un sindaco, pubblici ufficiali, vigili urbani, un avvocato e faccendieri. L’inchiesta è stata chiusa negli scorsi mesi e la procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. 

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