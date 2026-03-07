Tragico incidente a Canicattì: morto 76enne, grave il figlio  

Tragedia a Canicattì. Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nella zona nord della città, lungo la strada statale 122. Il bilancio è pesante: un morto e un ferito grave. La vittima è Vincenzo Vigna, 76 anni, originario di Mussomeli ma residente a Canicattì. In gravi condizioni il figlio, trasferito in ambulanza all’ospedale Barone Lombardo.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e un Suv con un rimorchio adibito al trasporto di cavalli. L’impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante. Per il 76enne non c’è stato nulla da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e tre ambulanze. Presente anche il pm di turno che ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Ad occuparsi delle indagini è la polizia stradale.