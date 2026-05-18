Tragico schianto con la moto, morto poliziotto di 32 anni

Incidente mortale in territorio di Pachino, nel Siracusano, lungo la strada provinciale 6 che conduce a Portopalo di Capo Passero. La vittima è un motociclista di 32 anni – Federico Vinci – agente del Commissariato di polizia di Avola. Il sinistro si è verificato in contrada Cozzo Grillo, nei pressi di un supermercato. Indagini sono in corso per accertare la dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

“Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa del giovane avolese Federico Vinci, agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Avola”, commenta il sindaco di Avola, Rossana Cannata, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità. “La nostra città perde un uomo che aveva scelto di servire lo Stato indossando la divisa con senso del dovere, disponibilità e spirito di servizio. Un ragazzo conosciuto e apprezzato per il suo impegno quotidiano e per la presenza costante sul territorio – aggiunge -. Alla sua famiglia, ai colleghi del Commissariato di Avola e a tutta la Polizia di Stato rivolgo le più sincere e sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore. In queste ore di grande tristezza tutta la comunità avolese si stringe attorno ai suoi cari e a chi gli ha voluto bene”.