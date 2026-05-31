Licata

Tragico schianto tra Licata e Gela, morto giovane motociclista 

Una domenica di svago con le moto si è trasformato in un dramma lungo la strada statale 115

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Doveva essere una domenica di svago, ma per un motociclista di Pozzallo, in provincia di Ragusa, si e’ trasformata in tragedia. La vittima – Giovanni Candiano, 35 anni – era in sella alla sua moto, un T-Max, lungo la strada statale 115 Gela-Licata, in contrada Tenutella, quando per cause in corso di accertamento, si e’ scontrato con un fuoristrada. Per il motociclista non c’e’ stato nulla da fare. Ferito il conducente dell’auto. Sul posto oltre ai sanitari del 118, la Polizia e il personale Anas, è atterrato un elisoccorso. Temporaneamente chiuso il tratto in direzione dell’innesto con la Statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera.

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