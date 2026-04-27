Trovato cadavere in aperta campagna in un sacco di plastica, la vittima è un incensurato 

Proseguono le indagini in provincia di Catania dopo il ritrovamento nella tarda mattina di ieri di un cadavere a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Il corpo era in aperta campagna, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica, nei pressi della Provinciale 81.

Giuseppe Florio, incensurato 66enne, di Trappitello, presentava ferite da arma da taglio al volto e all’addome. Indagano i carabinieri della Compagnia di Randazzo, ocn i colleghi della Sezione Investigazioni Scientifiche e il Nucleo Radiomobile. Trovata, non lontana, l’auto dell’uomo, data alle fiamme. Rilievi e interrogatori di familiari e conoscenti in corso. (foto archivio)