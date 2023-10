Agrigento, case disabitate diventano rifugio per senzatetto: proprietari chiamano la polizia 

Ormai da qualche tempo alcuni immobili del centro storico di Agrigento, fatiscenti e con le utenze staccate, sono diventati riparo sicuro per i senzatetto. Non necessariamente migranti ma anche persone che, in quelle strutture disabitate, hanno trovato rifugio.

Negli ultimi giorni i proprietari degli immobili hanno segnalato la situazione ai poliziotti della sezione Volanti. Gli agenti hanno eseguito dei controlli trovando vestiti e cibo. In una della case, nonostante il proprietario avesse fatto sistemare la porta di ingresso, è stato forzato un infisso.