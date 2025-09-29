Controlli in bar e ristoranti al Viale della Vittoria, scoperte irregolarità: scattano le sanzioni 

Agrigento

Gli agenti della Polizia Locale di Agrigento hanno effettuato controlli mirati nei confronti di alcuni bar e ristoranti lungo il Viale della Vittoria per verificare il rispetto delle norme e il possesso delle necessarie autorizzazioni.

I vigili urbani sono entrati in azione nella giornata di sabato scoprendo diverse irregolarità. Nei confronti di due titolari sono scattate sanzioni di 5mila euro ciascuno poiché sprovvisti della Scia, il documento di inizio attività, e delle autorizzazioni per somministrate bevande e alimenti.

Due multe dall’importo di 600 euro sono state elevate ad altrettanti gestori – di un bar e di un ristorante – per irregolarità nel conferimento dei rifiuti e per non aver esposto in maniera corretta i prezzi nel menù. Altre sanzioni, infine, sono scattate per occupazione di suolo pubblico per aver posizionato tavoli laddove non era possibile. 

