Agrigento

Sanità, Savarino nuovo primario del reparto di Oncologia dell’ospedale di Agrigento 

Antonino Savarino è il nuovo primario del reparto di Oncologia dell’ospedale di Agrigento

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Il reparto di Oncologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha il suo primario: si tratta di Antonino Savarino. L’incarico è stato formalmente deliberato lo scorso 19 maggio con un provvedimento firmato dal direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci.

“Coniugare competenze tecniche e professionali del personale – si legge nella determina – con quelle di carattere organizzativo e di gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali”. 

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