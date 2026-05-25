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Anziano tenta di lanciarsi nel vuoto, i Carabinieri lo salvano: le immagini

Decisivo il tempestivo intervento dei militari della Tenenza

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione




I Carabinieri della Tenenza di Ribera hanno salvato un anziano in grave pericolo intervenendo rapidamente dopo la segnalazione di una cittadina. L’uomo si trovava sul bordo di un balcone senza ringhiera al secondo piano di un edificio. I militari sono entrati nell’abitazione, hanno forzato la porta e lo hanno trovato a terra vicino al vuoto, riuscendo a metterlo in sicurezza prima che potesse compiere un gesto estremo. L’anziano, in stato confusionale, è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Sciacca. L’intervento ha evitato conseguenze drammatiche e confermato il ruolo dei Carabinieri nel supporto e nella tutela dei cittadini.

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