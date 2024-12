“La città della Cultura di m…a”, il cartello di denuncia in via Cavaleri Magazzeni

Da circa venti giorni in via Cavaleri Magazzeni si registra una copiosa perdita fognaria sulla strada. Quest’oggi un cartello è apparso tra le transenne con la scritta: “La città della cultura di merda“. Nei giorni scorsi l’associazione Mareamico dopo aver segnalato all’AICA ed al Comune di Agrigento, e non ricevendo nessuna risposta, ha inviato una dettagliata denuncia agli Organi competenti.

“Questo sversamento di liquami, oltre che creare un disagio agli automobilisti e ai motociclisti che passano lungo questa strada, provoca un grosso fastidio agli abitanti del luogo che debbono sopportare odori nauseabondi nelle loro case ed anche provocare problemi sanitari”, dichiarava in una nota l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento.