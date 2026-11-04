Agrigento

Poliziotti Democratici e Riformisti, quattro nuovi dirigenti ad Agrigento

Si tratta di Angelo Aquilino, Dario Grassadonio, Giovanni Croce e Angelo Ferrante Bannera.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si rafforza la struttura agrigentina del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti. Nel corso della riunione della Segreteria provinciale, svoltasi il 3 novembre alla presenza del Segretario generale nazionale Antonino Alletto, è stata approvata all’unanimità l’integrazione di quattro nuovi dirigenti.

Entrano nella squadra Angelo Aquilino, in servizio al Commissariato di Palma di Montechiaro, Dario Grassadonio della Questura di Agrigento, Giovanni Croce del Commissariato di Porto Empedocle e Angelo Ferrante Bannera del Commissariato di Canicattì.

Durante l’incontro sono state affrontate le principali problematiche del personale di Polizia nella provincia, con particolare attenzione al nuovo Commissariato di Lampedusa e Linosa, per il quale il sindacato ritiene necessario garantire adeguate risorse e tutele agli operatori.

I nuovi ingressi puntano a rafforzare la presenza del Movimento nei diversi uffici e commissariati del territorio e a rendere più capillare l’attività di assistenza e tutela dei poliziotti. La squadra sarà prossimamente presentata ai vertici dell’Amministrazione e al Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale provinciale Alfonso Imbrò, che ha sottolineato come l’ingresso dei quattro colleghi rappresenti un passo avanti per la struttura sindacale e un’occasione per intensificare il confronto istituzionale e la vicinanza al personale della Polizia di Stato.

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