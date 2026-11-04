A passeggio nonostante fosse ai domiciliari: denunciato

L’attenzione dei Carabinieri, impegnati quotidianamente nel controllo del territorio, ha consentito di intercettare a Scordia un uomo che, sebbene residente nel centro calatino, era sottoposto alla detenzione domiciliare presso un’abitazione di Lentini e, pertanto, non avrebbe potuto trovarsi nel comune di Scordia. È accaduto durante le verifiche, effettuate in orario serale, dai Carabinieri della locale Stazione, i quali hanno scorto il 27enne in una via cittadina, e subito lo hanno fermato per accertamenti. Le verifiche, eseguite in sinergia con la Centrale Operativa, anche attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia, hanno confermato che l’uomo non aveva alcuna autorizzazione per allontanarsi dalla casa di Lentini, presso la quale era stato sottoposto ai domiciliari.

Prima, dunque, di farlo salire nell’auto di servizio per portarlo in caserma, la pattuglia ha proceduto ad una perquisizione scoprendo che, nel borsello che aveva a tracolla, il giovane aveva nascosto un coltellino, che è stato subito sequestrato. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno denunciato per evasione, in quanto la sua presenza a Scordia era incompatibile con le prescrizioni della misura in atto, e anche per porto di oggetti atti ad offendere poiché aveva al seguito il coltello a serramanico, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato riaccompagnato presso il domicilio di Lentini, dove è stata ripristinata la misura in atto.