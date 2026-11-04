Agrigento

Teatro Pirandello, l’Ordine dei giornalisti contesta il bando per l’addetto stampa

Per l'Ordine, compenso e clausole non garantiscono il rispetto della dignità del lavoro giornalistico e il giusto riconoscimento delle professionalità coinvolte.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Ordine dei giornalisti di Sicilia interviene sul bando pubblicato dalla Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento per la selezione di una figura professionale incaricata di seguire l’ufficio stampa, le pubbliche relazioni, i social media e il sito internet della struttura.

Al centro delle contestazioni c’è soprattutto il compenso previsto, pari a 10mila euro lordi annui, ritenuto sproporzionato rispetto alle numerose attività richieste. A pesare, secondo l’Ordine, è anche una clausola contenuta nell’articolo 7 del bando, che vieta al professionista di svolgere incarichi analoghi per altri enti teatrali, teatri o soggetti organizzatori di stagioni teatrali operanti in Sicilia, salvo preventiva autorizzazione scritta del direttore generale. Una condizione che, di fatto, introduce un vincolo di esclusiva e limita la possibilità di accettare altri incarichi professionali, senza che a questo corrisponda un compenso adeguato.

L’Ordine dei giornalisti di Sicilia sottolinea che la comunicazione istituzionale, la gestione dei rapporti con i media e le attività legate alla promozione richiedono competenze specifiche e professionalità che devono essere riconosciute anche sul piano economico e contrattuale. Da qui la richiesta di rivedere i criteri di accesso alla selezione e, soprattutto, le condizioni economiche e contrattuali previste dal bando. L’obiettivo, evidenzia l’Ordine, è garantire il rispetto della dignità del lavoro giornalistico e il giusto riconoscimento delle professionalità coinvolte.

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