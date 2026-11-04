Catania

Nasconde busta di marijuana sotto la felpa, arrestato 23enne

Il 23enne è stato invitato ad alzare il capo d'abbigliamento, sotto il quale nascondeva una grande busta di plastica sottovuoto termo-saltata contenente 58 grammi di marijuana

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne catanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile – Sezione Quarta – Contrasto al Crimine Diffuso in via Antico Corso. Durante il servizio di pattugliamento, i poliziotti hanno notato il giovane con un borsello a tracolla mentre passeggiava con atteggiamento sospetto e hanno deciso di sottoporlo a un controllo.Nel corso dell’accertamento, gli agenti hanno notato una vistosa e anomala protuberanza nella parte anteriore della felpa indossata dal giovane. Pertanto, il 23enne è stato invitato ad alzare il capo d’abbigliamento, sotto il quale nascondeva una grande busta di plastica sottovuoto termo-saltata contenente 58 grammi di marijuana.

La contestuale perquisizione personale ha consentito di recuperare all’interno del borsello un’ulteriore bustina con 5,70 grammi di marijuana e la somma di 30 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. Dagli accertamenti in banca dati è emerso che il 23enne risultava gravato da precedenti specifici per reati in materia di droga e per resistenza a pubblico ufficiale e che era già destinatario dell’Avviso Orale del Questore di Catania. Informato dell’avvenuto arresto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto di sottoporre il giovane alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice per le indagini preliminari.

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