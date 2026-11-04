“Tradimento e Potere” conquista il Cinema Concordia: doppio sold out e nuova proiezione il 5 novembre

Il tutto esaurito per Tradimento e Potere – Gaetano Guarino al Cinema Concordia di Agrigento. Le proiezioni del 3 e 4 novembre hanno registrato il SOLD OUT, con tutti i posti disponibili occupati e numerose richieste da parte di spettatori che non sono riusciti ad acquistare il biglietto. Un risultato che ha spinto la direzione del Cinema Concordia ad aggiungere una nuova giornata di programmazione per rispondere alle richieste del pubblico. L’appuntamento è per giovedì 5 novembre, con due spettacoli, alle 18.30 e alle 21.

Il successo delle prime proiezioni è stato accompagnato da una partecipazione calorosa e da una serata ricca di emozioni. Per gli autori e per le oltre 230 persone che hanno contribuito alla realizzazione del film, vedere le sale piene rappresenta un riconoscimento significativo dopo un lungo percorso di lavoro. Non si tratta soltanto di un risultato al botteghino. La risposta del pubblico dimostra l’interesse per una vicenda che appartiene alla memoria storica di Favara e che, a ottant’anni dall’assassinio, torna a essere raccontata sul grande schermo.

Il film, ideato e scritto da Stefano Vinciguerra, ricostruisce la storia di Gaetano Guarino, farmacista e sindaco di Favara, ucciso il 16 maggio 1946. Una figura legata a una stagione politica complessa, segnata da tensioni, contrasti e interessi di potere, che la produzione ha voluto riportare all’attenzione attraverso una docufiction basata su documenti, testimonianze e ricostruzioni narrative. Tradimento e Potere è il risultato di cinque anni di lavoro, realizzato senza finanziamenti pubblici e con il coinvolgimento di oltre 230 persone tra attori, figuranti e collaboratori. Un progetto costruito grazie alla disponibilità e alla partecipazione di quanti hanno scelto di contribuire alla ricostruzione di questa pagina di storia siciliana. Intanto, dopo il tutto esaurito delle prime due giornate, resta il nuovo appuntamento di giovedì 5 novembre al Cinema Concordia, con spettacoli alle 18.30 e alle 21. Una nuova occasione per il pubblico che non è riuscito a trovare posto nelle precedenti proiezioni.