Via dei Fiumi, Piparo sollecita AICA: «Strada da riaprire in pochi giorni»

Un intervento urgente per risolvere le criticità presenti in via dei Fiumi e ripristinare la circolazione stradale. A chiederlo è il consigliere comunale Gerlando Piparo, che rivolge un appello ad AICA affinché vengano completati in tempi brevi i lavori necessari alla riapertura dell’arteria.

La strada rappresenta un collegamento importante tra via Cavalieri Magazzeni e viale Cannatello, in direzione del Villaggio Mosè. “Nel tratto interessato dai lavori, spiega Piparo, sono presenti diverse infrastrutture: una tubazione di tipo Armco per il deflusso delle acque meteoriche, una condotta idrica e una condotta ad anelli per il convogliamento delle acque nere. La compresenza di queste infrastrutture richiede un intervento tecnicamente accurato e coordinato, che assicuri la corretta funzionalità delle reti e permetta di procedere al ripristino della sede stradale in sicurezza», sottolinea il consigliere.

Piparo chiede quindi ad AICA di completare con urgenza le lavorazioni di propria competenza, in raccordo con gli uffici comunali, definendo tempi certi per la conclusione degli interventi e la riapertura della strada.

«Via dei Fiumi rappresenta un collegamento essenziale per la mobilità della zona. Il protrarsi dell’interruzione determina disagi ai residenti e a quanti percorrono quotidianamente questa direttrice. Occorre quindi agire nel giro di qualche giorno, mettendo in campo tutte le attività necessarie per restituire la strada alla circolazione nel più breve tempo possibile».

Il consigliere conclude sollecitando un riscontro da parte dell’azienda e un calendario preciso dei lavori: «Ai cittadini dobbiamo garantire una soluzione duratura e il rapido ritorno alla normale viabilità».