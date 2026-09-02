Taxi abusivi all’aeroporto di Catania, una denuncia

La Polizia di Stato ha coordinato un’attività di controllo finalizzata specificamente al contrasto del fenomeno dei servizi di trasporto abusivi, nei pressi dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”, per garantire il rispetto della normativa vigente.

L’intervento ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Frontiera e gli agenti della Polizia Locale del Comune di Catania e si è sviluppato negli spazi antistanti l’area degli arrivi.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno notato che un soggetto, fuori da un’auto con il motore acceso, stava intercettando una coppia di turisti stranieri, proponendo loro un servizio di trasporto per il centro cittadino. L’uomo, un catanese di 31 anni, è stato fermato dai poliziotti per essere sottoposto a controllo, in modo da verificare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico non di linea.

Dopo tutti i necessari accertamenti, il 31enne è risultato sprovvisto di licenza e, pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo di professione.