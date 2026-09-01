Vigili del Fuoco di Agrigento, tempo di saluti e pensionamenti: vanno in congedo Bongiorno e Nobile

Tempo di saluti e pensionamenti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Dopo ben 35 anni di attività al servizio del Corpo e della comunità, hanno raggiunto il traguardo della pensione il Vigile del Fuoco Giovanni Bongiorno e il Capo Reparto Pietro Nobile.

Per entrambi è stata una giornata carica di emozioni, vissuta insieme ai colleghi che hanno voluto salutarli e rendere omaggio a una lunga carriera caratterizzata da impegno, professionalità e spirito di servizio.

Nel corso della cerimonia non sono mancate le parole di stima e affetto da parte dei colleghi, che hanno ricordato le numerose attività operative e gli interventi di soccorso affrontati nel corso degli anni. Un lungo percorso professionale segnato dalla disponibilità verso gli altri e dalla presenza in tante situazioni di emergenza, nelle quali Bongiorno e Nobile hanno messo a disposizione esperienza, competenza e coraggio.

La festa organizzata al Comando è stata così l’occasione per ripercorrere idealmente i tanti anni trascorsi in servizio e per condividere ricordi, aneddoti e momenti vissuti fianco a fianco durante le operazioni di soccorso.