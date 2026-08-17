Visite sonore, percorsi guidati e passeggiate: tra la Valle dei Templi e la Villa Romana di Realmonte
Una settimana particolare alla Valle dei Templi che si srotolerà tra percorsi sonori e un approfondimento dedicato al genio di Fernando Botero
Una settimana particolare alla Valle dei Templi che si srotolerà tra percorsi sonori e un approfondimento dedicato al genio di Fernando Botero, oltre alle consuete visite guidate; e un focus sulla splendida Villa romana di Realmonte.
Giovedì prossimo (20 agosto) alle 18.15 alla Valle dei Templi ritorna infatti SONORA, il format di CoopCulture di esperienze sonore al tramonto. Paesaggi antichi e piante di oggi, templi assolati e morbide oscurità, narrazioni guidate intervallate da ascolti e arricchite dalle selezioni curate dal musicologo, divulgatore e compositore Giovanni Bietti. Un percorso tra i profili dorati dei templi dorici e le catacombe paleocristiane ricavate dentro cisterne greche, si scopriranno le storie e gli aneddoti dell’antica Girgentum guidati da una colonna sonora che evoca miti, storie e memorie. Ogni pezzo della playlist è uno spunto che suggerisce di andare oltre, ascoltare e comprendere il tempo antico.
Punto di incontro: alle 18.15 al Tempio di Giunone.
Domenica (23 agosto) sia alle 17.45 che alle 18.45 partendo dalla corte di accesso di Villa Aurea, si replicherà invece la passeggiata naturalistica e filosofica “L’eterna misura” alla scoperta della mostra “Fernando Botero. L’incanto del mito” in corso fino al 31 ottobre tra la Valle e Villa Aurea. Il primo appuntamento ha avuto un tale successo, infatti, che si è deciso di replicarla tutte le domeniche fino al 20 settembre, sempre in collaborazione con CoopCulture: la condurrà lo storico e intellettuale agrigentino Beniamino Biondi.
Il percorso nasce da una domanda semplice e universale: che cos’è la misura dell’uomo? Nell’arte greca il concetto di métron rappresentava l’ideale di armonia tra corpo, natura e cosmo. Le proporzioni perfette delle sculture e dei templi raccontavano una bellezza fondata sull’equilibrio. Le opere di Fernando Botero, con i loro volumi dilatati e le forme monumentali, sembrano mettere in discussione questo modello, proponendo un’altra idea di armonia: una bellezza che nasce dalla differenza, dall’imperfezione e dalla piena presenza dell’essere umano. Camminando tra le sculture, i visitatori saranno accompagnati in una riflessione che intreccia arte, filosofia e paesaggio. Meeting point 30 minuti prima. Biglietto: 3 euro.
Tutti i giorni sono disponibili anche i consueti percorsi sotterranei (alle 10.15, 11.30 e 12.45) e a Valle senza segreti (alle 17.30 e alle 18.15, giovedì solo 17,30). Prenotabili sul sito www.coopculture.it.
Ogni giorno – dalle 9 alle 18 – si può raggiungere la scogliera di Realmonte e riscoprire la bellezza della Villa Romana di Punta Grande: siamo a poca distanza dalla Scala dei Turchi, la falesia candida che probabilmente affascinò anche Publius Annius, l‘imprenditore dello zolfo dell’antica Agrigentum che si volle far costruire questa “villa maritima” a picco sulla scogliera. Splendidi i mosaici e le antiche strutture termali ritrovate e restaurate. Venerdì (21 agosto, e ogni venerdì fino al 4 settembre) alle 10, 11 e 12 sono previste le visite guidate condotte dagli archeologi di CoopCulture (la Villa romana è visitabile ogni giorno dalle 9 alle 18, biglietto 4 euro si acquista alla vending machine sul posto).