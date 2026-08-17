Agrigento

“Mi avete rotto i….sempre me dovete fermare”, 27enne a processo 

La vicenda risale all’estate 2024 quando l’agrigentino venne fermato dalla polizia lungo la strada statale 640

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di un ventisettenne, Gerlando Romano, per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, difeso dall’avvocato Davide Casà, comparirà il prossimo 13 gennaio davanti il giudice Paolo Barone per l’udienza predibattimentale.

La vicenda risale all’estate 2024 quando l’agrigentino venne fermato dalla polizia lungo la strada statale 640. Secondo l’accusa, l’automobilista andò in escandescenza insultando gli agenti. In particolare, ad uno di loro, avrebbe detto: “”Non mi importa che sei uno sbirro, ti taglio la faccia”. E ancora: “”Ora mi avete rotto, pezzi di me… sempre me dovete fermare”. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

“Mi avete rotto i….sempre me dovete fermare”, 27enne a processo 
Apertura

Crolla balcone, 56enne in ospedale in gravi condizioni
Apertura

Morto a 16 anni la notte di Ferragosto a Sciacca: “Addolorati per la perdita di Salvo”
Agrigento

Strutture ricettive senza acqua tra cancellazioni e disagi: il racconto di Alessandra
Apertura

Tragedia sull’Etna, 30enne muore colpito da un fulmine durante escursione
banner italpress istituzionale banner italpress tv