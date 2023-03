Canicattì, armato di pistola e con volto coperto rapina negozio: caccia al ladro

Rapina a mano armata a Canicattì in un negozio di detersivi in via Sondrio. Un bandito, con volto coperto da una mascherina chirurgica e armato di pistola, ha minacciato la cassiera facendosi consegnare i soldi che nella cassa: circa 200 euro. Scattato l’allarme, in via Sondrio i carabinieri della locale compagnia che stanno cercando di rintracciare il ladro fuggito a piedi.