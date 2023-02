Furto ottica a Favara, i Carabinieri ritrovano la refurtiva

Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri della Tenenza di Favara per risalire all’autore della rapina ai danni dell’ottica. Nel giro di poche ore gli occhiali da sole, occultati in un sacco nero, sono stati ritrovati tra le erbacce in Via Umberto.

Adesso i militari dell’ Arma stanno passando in rassegna alla visione delle immagini di video sorveglianza degli esercizi commerciali nei pressi dell’ottica per risalire all’autore. Non è escluso che possa trattarsi della stessa persona che nei giorni scorsi ha messo a segno altri furti in città.