Ribera, scompare nel nulla anziano affetto da Alzheimer: ritrovato dai Carabinieri

E’ stato ritrovato dai Carabinieri dopo quasi 7 ore di ricerche il settantaquattrenne, malato di Alzheimer, che era scomparso ieri sera da Ribera. E’ stato un familiare a denunciare ai Carabinieri di Ribera, la scomparsa dell’uomo che si era allontanato da Ribera a bordo della propria Fiat Panda, smarrendosi presumibilmente tra i comuni di Ribera e Sciacca.

L’uomo è stato contattato più volte, dai carabinieri, sul cellulare, ma non riusciva a spiegare dove si trovasse anche perché era in stato confusionale. Sono state avviate quindi le ricerche partendo dal positioning del telefonino. A partire dalle 22, cercando di fare il più in fretta possibile visto anche l’ampio raggio da setacciare, sono state impiegate anche le pattuglie della sezione radiomobile, oltre a quella della tenenza di Ribera e delle stazioni di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Lucca Sicula.

Le ricerche davano buon esito e alle ore 02.45 di questa notte, l’uomo veniva rintracciato, in discrete condizioni fisiche, in una zona isolata della spiaggia di piana grande del Comune di Ribera, dove in pieno stato confusionale era rimasto bloccato con l’autovettura.