Canicattì

Canicattì, perseguita genitori e sorella per i soldi della droga: denunciato

L’uomo, già indagato per maltrattamenti, avrebbe perseguitato i genitori e la sorella chiedendo loro ripetutamente i soldi per acquistare la droga

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un trentenne di Canicattì è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di stalking e violazione degli obblighi imposti dalla Sorveglianza speciale. L’uomo, già indagato per maltrattamenti, avrebbe perseguitato i genitori e la sorella chiedendo loro ripetutamente i soldi per acquistare la droga. Negli scorsi giorni, secondo quanto ricostruito, l’ennesima richiesta di denaro che ha fatto scattare l’ulteriore denuncia a carico del trentenne. 

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