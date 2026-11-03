Tamponamento sulla strada statale 114, cinque auto coinvolte

A causa di un incidente, la strada statale 114 ”Orientale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 91,300, nel territorio di Catania. Il sinistro, un tamponamento, ha coinvolto cinque veicoli. La circolazione sarà ripristinata non appena saranno concluse le operazioni necessarie e saranno garantite le condizioni di sicurezza per la riapertura della strada.