Catania

Svaligiava garage condominiale, denunciato 59enne

Dopo aver scassinato le saracinesche, mediante un piede di porco, il ladro “visitava” i garage, rubando gli oggetti di suo gradimento che trovava all’interno

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un catanese di 59 anni, con precedenti, ritenuto responsabile di numerosi furti messi a segno in diversi garage condominiali della zona Borgo-Sanzio. L’attività investigativa è stata effettuata dai poliziotti del Commissariato di pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” a seguito delle denunce presentate dai proprietari di alcuni garage di quella zona, i quali hanno constatato l’ammanco di diversi beni ed oggetti di famiglia.

I poliziotti hanno svolto una serie di accertamenti, acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Durante le fasi di analisi dei frame, il 59enne è stato notato in azione mentre cercava di entrare in un garage, forzando il motorino d’accensione della saracinesca. Infatti, come è emerso dalle indagini, l’uomo ha agito utilizzando un modus operandi analogo in tutte le circostanze. Dopo aver scassinato le saracinesche, mediante un piede di porco, il ladro “visitava” i garage, rubando gli oggetti di suo gradimento che trovava all’interno. In particolare, si è impossessato di biciclette, monopattini e altri beni custoditi in tali locali dai rispettivi proprietari. Al termine di tutti i riscontri, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva

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