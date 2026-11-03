Siracusa

Rifiutano di dare generalità e insultano i carabinieri, due denunce

Durante un controllo alla circolazione stradale i due uomini si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e, durante la redazione dei verbali, hanno inveito contro i Carabinieri

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà per minaccia e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, un 36enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, la fede pubblica e in materia di armi, e un 49enne.  Durante un controllo alla circolazione stradale i due uomini si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e, durante la redazione dei verbali, hanno inveito contro i Carabinieri con gravi minacce.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Corruzione: indagati l’ex sindaco di Agrigento, un ex assessore e due imprenditori 
Agrigento

Corruzione, indagato l’ex sindaco Miccichè: “Mai commesso illeciti in vita mia”
Apertura

Statale 115, camion esce di strada e finisce nella scarpata tra Montallegro e Siculiana: ferito il conducente
Agrigento

Caos in ospedale, paziente semina il panico con estintore e aggredisce due agenti 
di Giuseppe Castaldo

Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv