Rifiutano di dare generalità e insultano i carabinieri, due denunce

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà per minaccia e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, un 36enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona, la fede pubblica e in materia di armi, e un 49enne. Durante un controllo alla circolazione stradale i due uomini si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e, durante la redazione dei verbali, hanno inveito contro i Carabinieri con gravi minacce.