Siracusa

Lesioni personali, 40enne arrestato dopo condanna

L’uomo, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato a 6 mesi di reclusione per il reato di lesioni personali

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno arrestato un 40enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catania. L’uomo, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato a 6 mesi di reclusione per il reato di lesioni personali commesso a gennaio 2021, in Avola.

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