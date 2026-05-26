Vandali in azione al Teatro del Mare di Menfi, Clemente: “danni per oltre 30mila euro”

“In questi anni l’Amministrazione ha investito ripetutamente risorse, tempo ed energie per restituire dignità al Teatro del Mare. Siamo intervenuti a più riprese sull’impianto elettrico, sui servizi igienici, sulla pulizia e sul decoro generale, con l’unico obiettivo di offrire alla comunità uno spazio di aggregazione e cultura. Oggi, purtroppo, ci troviamo davanti a questo scenario desolante. Quello che vedete in foto è ciò che rimane del quadro elettrico e dei bagni. Un atto di puro sciacallaggio che ha causato un danno enorme, quantificabile in oltre 30 mila euro. Una somma considerevole che, in questo momento, le casse comunali non possono permettersi di spendere. A causa di questo vile gesto, siamo costretti a comunicare, con profondo dispiacere e amarezza, che il Teatro del Mare rimarrà chiuso e non potrà ospitare alcun evento durante la prossima stagione estiva”. A parlare in una nota è il sindaco di Menfi, Vito Clemente dopo gli atti vandalici ai danni del Teatro del Mare.

“​I danni materiali colpiscono la struttura, ma il vero danno subìto è sociale e culturale, e ricade interamente sulla cittadinanza, privata di un suo bene comune. Agli autori di questo scempio non resta che rivolgere un invito a riflettere sulle macerie che hanno prodotto alla loro stessa comunità. Profondamente amareggiato e deluso, mi vergogno per voi. Per la prima volta in tre anni da Sindaco, sono veramente abbattuto e sconfortato e non mi resta che un’unica riflessione, che consegno alle persone perbene: ha ancora senso sacrificarsi per un’umanità così indifferente? Mentre a coloro che invocheranno l’installazione di nuove telecamere, chiedo: ma quante ne servirebbero davvero per coprire un territorio così vasto? La verità è che nessuna tecnologia può sostituire il presidio umano. Le migliori telecamere sono i nostri occhi: la cura, l’attenzione, la presenza e il rispetto di chi vive questi luoghi ogni giorno”, ha concluso il primo cittadino.