Messina

Sorpreso mentre recupera pacco di cocaina sul tetto, arrestato

All'interno del pacco c'erano oltre 60 grammi di cocaina e un bilancino di precisione

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Messina un 38enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale. L’uomo è stato controllato dai militari in un rione popolare della zona nord della città, mentre recuperava un involucro nascosto in un’intercapedine del tetto di un edificio.

All’interno del pacco c’erano oltre 60 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Per l’uomo sono scattate le manette, mentre la droga è stata sequestrata e sarà inviata ai carabinieri del Ris di Messina per i necessari accertamenti di laboratorio. 

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